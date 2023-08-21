Здоровье 21 августа 2023, 17:41 Диетолог Королева: овощи и рыба способствуют снижению холестерина

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Добавление в рацион овощей, зерновых и рыбы северных морей поможет снизить уровень холестерина в крови. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, для снижения холестерина необходима клетчатка, которая в больших количествах содержится в свежих овощах и сезонных фруктах. Эти продукты насыщают на долгое время, благодаря чему человеку хочется меньше есть вредной еды.

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Кроме того, регулируют уровень холестерина омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата рыба.