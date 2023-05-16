Здоровье 16 мая 2023, 17:20 Диетолог Королева объяснила, в чем заключается вред окрошки Диетолог Королева: квас в окрошке может спровоцировать вздутие кишечника

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Добавление кваса в окрошку может спровоцировать вздутие кишечника и другие нюансы пищеварительной системы. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Лучше всего делать окрошку на кефире с добавлением большого количества овощей.

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«Желательно, чтобы в блюде не было колбасы. Лучше заменить ее морепродуктами, к примеру, кальмаром, либо мясом или птицей. Бывает, что в окрошку нарезают картофель, а людям, имеющим метаболические проблемы, не всегда показан этот продукт», — процитировало ИА НСН диетолога.

Специалист порекомендовала съедать окрошку в течение 12 часов после приготовления, ​​чтобы не столкнуться с отравлением.