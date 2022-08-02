Диетолог Королева объяснила, почему нельзя часто есть картофель

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что частое употребление картофеля, а также хлебобулочных и кондитерских изделий может привести к инсульту. Об этом написала «Москва 24».

«К инсульту приводит в основном избыток веса, который формируется как следствие использования рафинированных продуктов с низкой питательной ценностью, с высокой калорийностью, где в составе избыток жира в сочетании с сахаром, солью», — пояснила медик.

Она добавила, что отваренный картофель имеет высокий гликемический индекс. Кроме того, этот овощ, как и хлебобулочные изделия провоцируют воспалительные процессы в организме, сообщило utro.ru.

«Все это способствует процессу гликации (соединения сахаров с белками. — ред.) с нарушением целостности эндотелия кровеносных сосудов, особенно микроциркуляторного русла на уровне структур головного мозга, почек и других жизненно важных органов», — резюмировала Королева.