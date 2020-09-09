Диетолог Королева объяснила, почему человеку нужен витамин N

Диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, почему человеку необходим витамин N. Эксперт объяснила, что он помогает уменьшить уровень сахара в крови.

По ее словам, это натуральный продукт, который принимает участие в углеродном обмене и обладает свойствами антиоксиданта, а также хорошо влияет на здоровье печени. Также альфа-липоевая кислота полезна при стрессах. Благодаря ей организм быстрее восстанавливается при больших физических нагрузках.

«Эффект, который можно получить от регулярного приема альфа-липоевой кислоты, это коррекция уровня сахара в крови, снижение массы тела, детоксикация печени. Помогает восстановиться при физических нагрузках, помогает побороть усталость и сонливость», — процитировало специалиста ИА Nation News.

Королева отметила, что полезный витамин можно приобрести в аптеке. Он предлагается в виде капсул и таблеток. Помимо прочего, альфа-липоевая кислота содержится в овощах, бобовых, зерновых и косточках земляники.

Врач посоветовала не совмещать употребление спиртных напитков и этого витамина. Алкоголь повреждает печень и мешает усваиваться полезным веществам.