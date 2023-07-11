11 июля 2023, 17:43
Диетолог Королева назвала сладости провоцирующими инфаркт продуктами
Чрезмерное употребление продуктов с большим содержанием сахара может грозить развитием инфарктов. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Общественной Службой Новостей».
По словам специалиста, при попадании в печень фруктоза превращается в холестерин, это провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Также серьезную опасность для здоровья представляют трансжиры и алкоголь.
Реклама
Врач отметила, что отличной профилактикой заболеваний сердца и инфарктов станут физические нагрузки и правильное питание.
Питание
Врачи
Реклама
Реклама