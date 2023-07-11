Здоровье 11 июля 2023, 17:43 Диетолог Королева назвала сладости провоцирующими инфаркт продуктами

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Чрезмерное употребление продуктов с большим содержанием сахара может грозить развитием инфарктов. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Общественной Службой Новостей».

По словам специалиста, при попадании в печень фруктоза превращается в холестерин, это провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Также серьезную опасность для здоровья представляют трансжиры и алкоголь.

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Врач отметила, что отличной профилактикой заболеваний сердца и инфарктов станут физические нагрузки и правильное питание.