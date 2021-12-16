Диетолог Королева назвала самые вредные новогодние традиции

Диетолог Маргарита Королева рассказала, как питаться в Новый год и перед ним, чтобы не навредить организму. Об этом сообщила НСН.

Она отметила, что в праздник не стоит злоупотреблять алкоголем, а также мешать напитки.

Особенно алкоголь вреден на голодный желудок, если человек перед праздником ничего не есть весь день, чтобы оставить место в желудке для новогодних блюд.

«Конечно, алкогольные напитки, попадающие в пустой желудок, сразу повышают градус, и бдительность теряется, алкогольное отравление может наступить и при смешивании напитков», — рассказала Королева.