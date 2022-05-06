Диетолог Королева назвала противопоказания для употребления сыра

Диетолог Маргарита Королева заявила, что сыр не рекомендован людям с гипертонией, заболеваниями почек или мигренью. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным РИА ФАН, в этом продукте много солевых компонентов. Они задерживают в организме жидкость и увеличивают объем циркулирующей крови, что небезопасно при гипертонии, пояснила врач. Также сыр может привести к нарушению пассажа мочи, это вредно для людей с заболеваниями почек.

«В очень ограниченном количестве, а иногда и вовсе отменяют сыр людям с мигренью. В составе сыра может быть большое количество гистаминоподобных компонентов, которые будут поддерживать проявление мигренозных проблем», — рассказала Королева.

Она добавила, что этот продукт может также спровоцировать ночные кошмары. Это связано с большим количеством углеводов в его составе, которые превращаются в глюкозу.

Ранее диетолог Антон Поляков рекомендовал полностью исключить из рациона пакетированные соки и сладкую газированную воду, потому что они не приносят никакой пользы.