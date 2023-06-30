30 июня 2023, 12:45
Диетолог Королева назвала мороженое собственного приготовления самым полезным
Летом лучше делать собственное домашнее мороженое, оно наименее вредное для здоровья. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По ее словам, если готовить десерт самостоятельно, то можно выбрать наиболее качественные продукты и контролировать количество сахара в нем. Кроме того, домашнее мороженое сохраняет витамины и белок. В то время как магазинное перенасыщено трансжирами.
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«В составе домашнего мороженого может быть творог, сметана, большое количество разнообразных ягод или ягоды одного вида. Можно измельчить это все с помощью блендера до однородной консистенции и заморозить», — отметила диетолог.
Еда
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