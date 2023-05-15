Здоровье 15 мая 2023, 16:47 Диетолог Королева: молодой картофель является самым полезным для здоровья пожилых

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В молодом картофеле содержится большое количество минеральных веществ, полезных для здоровья пожилых людей. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, продукт богат витамином С и растительной клетчаткой, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Также в молодом картофеле содержится меньше крахмала, благодаря чему уровень глюкозы в крови не так сильно повышается.

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Врач посоветовала варить молодой картофель в кожуре, это способствует хорошей работе ЖКТ.