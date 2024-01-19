Здоровье 19 января 2024, 14:35 Диетолог Королева: людям с болезнями ЖКТ не стоит завтракать свежими овощами и фруктами

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Людям с различными патологиями желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от употребления свежих овощей и фруктов утром. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, такая еда станет дополнительным раздражителем для слизистой желудка. Также пациентам с болезнями ЖКТ стоит отказаться от кофе, газированных напитков и десертов натощак — они будут вызывать гормональные качели, сообщил RT.

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Кроме того, на завтрак нежелательно есть быстрорастворимые каши, свежую выпечку и жареные продукты.