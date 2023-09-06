Здоровье 06 сентября 2023, 13:24 Диетолог Королева: консервированные овощи способны повышать давление

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Любые консервированные овощи способствуют повышению артериального давления из-за содержания в них большого количества соли. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, уксус и соль, которые используются для консервации, также могут спровоцировать развитие опухолевых заболеваний. Кроме того, вредные ингредиенты не лучшим образом скажутся на работе ЖКТ при наличии хронических болезней.

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Врач посоветовала ограничить употребление консервированных овощей людям с повышенным давлением.