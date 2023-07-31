Здоровье 31 июля 2023, 14:12 Диетолог Королева: капуста улучшает работу кишечника у пожилых людей

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Употребление белокочанной капусты способно улучшить работу кишечника у пожилых людей и укрепить их иммунитет. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в продукте содержится большое количество полезных витаминов и микроэлементов, которые необходимы для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

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Врач также отметила, что капуста богата пищевыми волокнами, способствующими детоксикации организма.