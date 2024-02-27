Здоровье 27 февраля 2024, 17:00 Диетолог Королева: исключение стевии из списка разрешенных добавок никак не отразится на покупателях

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Подсластитель стевию исключили из перечня разрешенных для использования в пищевой промышленности добавок. Это никак не отразится на покупателях, сообщила врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Абзацем».

По ее словам, состав продуктов останется прежним, потребитель ничего не заметит. Стевия сама по себе не имеет питательной ценности и придает лишь высокий сладкий оттенок продуктам, что приводит к болезням ЖКТ и воспалениям.

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«Заменитель сахара отчасти даже хуже обычного сахара, потому как вводит в заблуждение потребителя, создавая сладкий вкус при небольшой концентрации продукта», — отметила Королева.