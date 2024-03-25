Здоровье 25 марта 2024, 13:48 Диетолог Королева: газированные напитки особенно опасны для детей с заболеваниями ЖКТ

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Диетолог Маргарита Королева в разговоре с ИА НСН прокомментировала инициативу детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет.

По словам специалиста, газированные напитки действительно опасны для детей, особенно с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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«Сегодня же на прилавках представлено множество окрашенных напитков, которые действительно могут нанести вред формирующемся желудочно-кишечному тракту и привнести целую гамму неполезных компонентов в организм», — пояснила медик.

При этом Королева добавила, что запретить продавать газировку лицам до 18 лет — это не выход. Ребенок, который перестанет пить газировку, но будет употреблять рафинированные продукты, пресыщенные сахаром и красителями, не станет здоровее.