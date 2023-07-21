Здоровье 21 июля 2023, 16:45 Диетолог Королева: 93-95% людей предрасположены к набору веса, имея ген бережливости

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Не менее 93% людей предрасположены к набору веса, имея ген бережливости. Об этом «Общественной Службе Новостей» рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Несмотря на генетическую предрасположенность, не все хотят быть большими и иметь метаболические проблемы. Врач привела в пример двух близнецов, один из которых вел здоровый образ жизни, а второй страдал ожирением. Все зависит от того, насколько человек мотивирован быть здоровым.

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Медик отметила, что многие люди, мечтающие избавиться от лишних килограммов, ведутся на неправильные советы блогеров, непрофессиональных врачей, которые дают им полуголодные программы и снова возвращают к набору веса.