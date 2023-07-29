Здоровье 29 июля 2023, 10:31 Диетолог Корнеева рассказала, какие продукты опасны для желудка Диетолог Корнеева посоветовала не употреблять слишком горячую пищу

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В современном мире культура питания является необходимым навыком для построения здорового рациона. Ведь некоторые продукты способны нанести существенный вред организму. Диетолог, клинический нутрициолог Наталья Коренева рассказала, какой еды лучше избегать. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

Специалист посоветовала воздерживаться от слишком горячей и слишком холодной еды, ведь она оказывает воздействие на слизистую оболочку желудка. Со временем это может вылиться в серьезные проблемы с пищеводом.

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Коренева отметила также, что организм человека плохо воспринимает жареную и острую пищу. По этой причине количество таких блюд в рационе также стоит сократить, отдавая предпочтение тушению, варке и приготовлению на пару.