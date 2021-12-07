Диетолог Кораблева: творог может помочь при бессоннице и депрессии

Диетолог Ольга Кораблева рассказала, что регулярное употребление творога положительно влияет на организм. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, творог полезен для состояния костей, печени и мышц, также он способен нормализовать сон.

В нем много аминокислот, которые помогают при бессоннице, тревожности и депрессии. Также творог сдержит много фосфора и кальция.

«Включив его в рацион, вы избавитесь от проблем с зубами; кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше», — рассказал Кораблева.

Творог отлично подходит для перекуса. Он помогает справиться с чувством голода, но при этом не слишком калорийный, поэтому не способствует набору веса.

Ранее американский эксперт в области диетологии Саманта Беш рассказала, какие напитки являются под запретом в возрасте 50 лет и старше. По ее словам, чтобы не усугублять состояние немолодого организма, а также не заработать инфаркт или инсульт, стоит соблюдать простые, но важные правила.

По словам диетолога, нужно пересмотреть свое отношение к алкоголю. Избыток спиртосодержащих напитков повышает уровень холестерина, превращаясь в ходе метаболизма в жировые отложения.