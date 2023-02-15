15 февраля 2023, 14:04
Диетолог Копытько дала советы по употреблению соков
Врач Марина Копытько: 200 миллилитров сока восполнят потребность организма в витаминах
Большинство россиян употребляют недостаточно количество овощей и фруктов, которые содержат витамины. Один стакан сока способен восполнить дефицит необходимых организму веществ, сообщила диетолог Марина Копытько в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По словам специалиста, суточная норма употребления фруктов и овощей составляет не менее 400 грамм. Один стакан сока сможет стать альтернативой одной порции полезных продуктов.
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Как сообщил RT, также рекомендуется употреблять соки с мякотью, в которых содержатся полезные для организма пищевые волокна.
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