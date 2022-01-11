Диетолог Коновалова заявила, что отказ от рыбы приведет к раннему старению

Отстрочить преждевременное старение можно благодаря включению в рацион питания рыбы. Такое мнение озвучила диетолог Анна Коновалова, написало РИА «Новости».

Специалист отметила, что рыба не только богата белком, но и полиненасыщенными жирными кислотами, а также полезными микроэлементами, которые благоприятно влияют на внешность человека, сообщило «Утро.ру».

«Учитывая изменения в питании, связанные с зимним периодом, нужно обратить внимание, конечно, на рыбу. Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой», — уточнила диетолог.

Помимо рыбы, Коновалова указала на необходимость употребления овощей и фруктов. Также не стоит забывать про орехи и семена, в которых содержатся незаменимые для человека полезные вещества и микроэлементы.