Здоровье 17 апреля 2023, 11:23 Диетолог Кононенко: слишком быстрое похудение может привести к потере мышечной массы

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В преддверии лета многие люди всеми способами пытаются сбросить вес в быстрые сроки. Об опасности слишком быстрого похудения для здоровья рассказала врач-диетолог Инна Кононенко в беседе с «Мослентой».

По словам специалиста, при резкой потере веса уходит не жир, а необходимые для организма мышечная масса и вода. Похудение в короткие сроки нарушает процессы метаболизма и грозит обезвоживанием, добавила врач.

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Как сообщило Ura.ru, нормальная потеря веса без вреда здоровью составляет 450-900 граммов в неделю.