21 апреля 2023, 11:08
Диетолог Кононенко рассказала, что чай, кофе и овсянка мешают усвоению железа
Усвоению железа в организме мешает употребление кофе, чая и продуктов с фитиновой кислотой. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, людям с нехваткой железа стоит ограничить употребление кофейных, чайных напитков и гороха, овсянки, чечевицы и бурого риса. Еще одной причиной могут стать нарушения в процессе всасывания вещества в кишечнике.
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Врач отметила, усвоению железа способствует медь, кобальт и цинк.
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