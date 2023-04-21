Здоровье 21 апреля 2023, 11:08 Диетолог Кононенко рассказала, что чай, кофе и овсянка мешают усвоению железа

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Усвоению железа в организме мешает употребление кофе, чая и продуктов с фитиновой кислотой. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, людям с нехваткой железа стоит ограничить употребление кофейных, чайных напитков и гороха, овсянки, чечевицы и бурого риса. Еще одной причиной могут стать нарушения в процессе всасывания вещества в кишечнике.

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Врач отметила, усвоению железа способствует медь, кобальт и цинк.