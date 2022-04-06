Диетолог Кононенко назвала необходимое количество воды в день

Диетолог Инна Кононенко рассказала, что организму нужно около двух литров жидкости ежедневно. Об этом сообщила газета «Известия».

Она пояснила, что частично вода поступает в организм с любыми напитками и даже продуктами. Кроме того, она вырабатывается при сжигании белков, жиров и углеводов.

При этом следует выпивать не менее 1,5 литра чистой воды. Ее дефицит повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Но сильно увеличивать это количество тоже не стоит, так как избыток жидкости может навредить организму.

«У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в первую очередь с гипертонической болезнью это может приводить к повышению артериального давления», — рассказала Кононенко.

Также это не полезно для людей с дефицитом белка. Так как избыток жидкости только препятствует его усвоению.

«Обращайте внимание на количество употребляемой воды в сутки — оно не должно быть как избыточным, так и не являться недостаточным — порядка 1,5 литра в сутки», — подчеркнула диетолог.