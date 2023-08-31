Здоровье 31 августа 2023, 22:22 Диетолог Кондаурова назвала сырокопченую колбасу полезным продуктом

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Зачастую вкусные продукты являются довольно вредными для здоровья. Однако в этом списке есть исключение. Диетолог-психолог Анастасия Кондаурова посоветовала употреблять сырокопченую колбасу, передала «Вечерняя Москва».

«В составе колбасы — мясо. Оно имеет животное происхождение, а значит, содержит набор незаменимых аминокислот», — пояснила врач.

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Также в составе колбасы содержится белок. Он помогает мышцам расти, а также укрепляет иммунитет и помогает заживлять раны, написал «ФедералПресс».