Здоровье 30 августа 2023, 16:12 Диетолог Кондаурова назвала имбирь и куркуму продуктами, способствующими быстрому похудению

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Имбирь, куркума и корица улучшают обмен веществ и способствуют эффективному избавлению от лишних килограммов. Об этом сообщила диетолог Анастасия Кондаурова сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, такой эффект достигается за счет антиоксидантных и противовоспалительных свойств этих продуктов. Кроме того, быстро похудеть поможет употребление перца чили и грейпфрута.

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Диетолог отметила, что кардамон и мясо помогают снизить вес и благоприятно влияют на здоровье, сообщил сайт kp.ru.