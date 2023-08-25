Здоровье 25 августа 2023, 15:20 Диетолог Кондаурова: для школьников нужно сделать разнообразный рацион, включив в него основные питательные вещества

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Школьникам должны предоставить разнообразные продукты, в составе которых будут основные питательные вещества. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщила диетолог-психолог Анастасия Кондаурова.

По словам специалиста, в рационе обязательно должны присутствовать: говядина, свинина, рыба, яйца, орехи и семена. Поварам следует учитывать тот факт, что некоторые дети имеют хронические заболевания, и готовить для них индивидуальные блюда, написал«Крым 24».

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«Необходимо также соблюдать требования по содержанию основных продуктов», — добавила диетолог.