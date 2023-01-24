Здоровье 24 января 2023, 23:27 Диетолог Комова рассказала о способах похудеть с помощью кофе Диетолог Комова заявила, что кофе способствует похудению

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Кофе обладает рядом полезных свойств. В том числе напиток способствует похудению. Врач-диетолог Наталья Комова рассказала, как избавиться от лишних килограммов с помощью кофе. Об этом сообщил портал «МедикФорум».

Специалист пояснила, что напиток усиливает термогенез. Из-за этого калории начинают сжигаться намного быстрее. Однако злоупотреблять кофе тоже не стоит, так как это может вызвать головные боли, нервозность, бессонницу и раздражительность, написали Nation News.

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«Я советую вам употреблять кофе в умеренных количествах», — рассказала медик.