Здоровье 02 февраля 2023, 16:27 Диетолог Комиссарова рассказала, как есть фастфуд и не набирать лишние килограммы Диетолог Комиссарова: выбирайте бургеры небольшого размера

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Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова в разговоре с изданием Neva.Today рассказала, как правильно есть фастфуд, чтобы не набирать лишний вес.

Как правило, по словам диетолога, врачи не запрещают есть бургеры или картофель фри, однако советуют контролировать количество съеденного. В первую очередь, Комиссарова порекомендовала выбирать бургеры небольших размеров. Чтобы утолить голод, одного бургера будет достаточно.

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Из горячих блюд она порекомендовала покупать наггетсы, поскольку в них меньше всего калорий. Но стоит отказаться от соус и припав, которые обычно содержат трансжиры.

В заключение Комиссарова посоветовала ограничить употребление молочных коктейлей, содержащих множество пустых килокалорий.