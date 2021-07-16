Диетолог: кофеиносодержащие напитки оказывают вредное воздействие на мозг

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что на работу мозга негативное влияние оказывают не только алкогольные напитки, но и те, которые в своем составе содержат кофеин. Об этом сообщила «Москва 24».

Существует миф, что кофе способен придавать энергию и силы. Но, по словам специалиста, это большое заблуждение. Кофеин способен стимулировать центральную нервную систему и головной мозг. Но через какой-то промежуток времени у человека произойдет как будто истощение, его концентрация и память ухудшатся, написал News.ru.

Круглова рассказала, что, если часто употреблять кофеин и при этом не иметь достаточного времени для восстановления, например, не иметь возможности хорошо выспаться, работа головного мозга начнет меняться в худшую сторону.

Сладкие газированные напитки также снижают уровень интеллекта, считает диетолог. Все эти процессы происходят не сразу, а при употреблении вредных напитков на протяжении долгого времени.