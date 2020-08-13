Диетолог: кишечник управляет головным мозгом

В кишечнике каждого человека есть микробиом. Это те самые бактерии, влияющие на разные аспекты нашей жизни.

«Бактерии — это живой организм, живущий внутри нас. По размерам микробиота, как кошка, — ее вес составляет четыре килограмма. Такое существо живет внутри нас. Они не допускают туда чужие бактерии», — объяснил врач.

Если бактерии привыкли получать энергию из сладкого, они будут отправлять в мозг соответствующий сигнал. При резком отказе от сахара организм может снизить выработку эндорфина, тогда у человека испортится настроение.

«Косвенно можно сказать, что кишечник управляет головным мозгом. Мы не можем усилием воли влиять на кишечник, нам это не дано», — сказал диетолог.

Микробиота — это иммунная система, написала «Вечерняя Москва». Она должны быть здоровой для поддержания хорошего иммунитета. Если человек столкнулся со вздутием живота или проблемами с пищеварением, ему нужно пересмотреть питание.