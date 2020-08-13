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    13 августа 2020, 20:06

    Диетолог: кишечник управляет головным мозгом

    Алена Макаренко

    Кишечник управляет головным мозгом. Это происходит из-за определенных бактерий, способных влиять на наше настроение, вес, выбор пищи. Об этом рассказал диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале.
    Диетолог: кишечник управляет головным мозгом

    В кишечнике каждого человека есть микробиом. Это те самые бактерии, влияющие на разные аспекты нашей жизни.

    «Бактерии — это живой организм, живущий внутри нас. По размерам микробиота, как кошка, — ее вес составляет четыре килограмма. Такое существо живет внутри нас. Они не допускают туда чужие бактерии», — объяснил врач.

    Если бактерии привыкли получать энергию из сладкого, они будут отправлять в мозг соответствующий сигнал. При резком отказе от сахара организм может снизить выработку эндорфина, тогда у человека испортится настроение.

    «Косвенно можно сказать, что кишечник управляет головным мозгом. Мы не можем усилием воли влиять на кишечник, нам это не дано», — сказал диетолог.

    Микробиота — это иммунная система, написала «Вечерняя Москва». Она должны быть здоровой для поддержания хорошего иммунитета. Если человек столкнулся со вздутием живота или проблемами с пищеварением, ему нужно пересмотреть питание.

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