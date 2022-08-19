Диетолог Кэмпбелл рассказала, от каких продуктов стоит отказаться во время отпуска

Во время отпуска многие люди придерживаются неправильного питания, что может быть чревато проблемами со здоровьем. Диетолог Пиппа Кэмпбелл рассказала, какие ошибки не стоит допускать во время отдыха. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на The Sun.

По словам специалиста, многие люди во время отпуска употребляют газировку в большом количестве. Однако из-за обилия газа в жидкости она вызывает вздутие пищеварительного тракта.

Также опасен и алкоголь. Из-за глютена и дрожжей в своем составе он может вызывать дисбактериоз кишечника. Особенно опасно распитие алкоголя на голодных желудок. Его употребление может обернуться воспалением пищевода.

В отпуске стоит ограничить потребление закусок, так как они являются источником соли. Она же, в свою очередь, провоцирует обезвоживание организма. Гораздо лучше заменить снеки на фрукты и овощи.

В качестве последнего правила Кэмпбелл выделила отказ от употребления избыточного количества пищи. Еду необходимо тщательно пережевывать, а также не выходить за пределы одной порции.