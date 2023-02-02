02 февраля 2023, 12:13
Диетолог Казачкова рассказала, как правильно сбрасывать лишний вес
Диетолог Казачкова: слишком быстрое избавление от лишнего веса может привести к смерти
Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что, желая избавиться от лишних килограммов, важно не переусердствовать со скоростью. Стремительное снижение веса может привести к летальному исходу.
По словам медика, в норме нельзя терять более одного килограмма в неделю.
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«Есть норма физиологичного снижения веса. Она составляет один килограмм в неделю и менее. Если за семь дней вы теряете больше одного килограмма, то это будет стресс для организма», — добавила Казачкова.
При резком снижении веса, как заметила диетолог, происходят нарушения в работе свертывающей системы крови и тромбообразование.
Казачкова также добавила, что нельзя садиться на одни яблоки и минеральную воду, поскольку такая диета опасна для здоровья.
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