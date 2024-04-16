Здоровье 16 апреля 2024, 11:14 Диетолог Казачкова: фастфуд не стоит есть чаще одного раза в две недели

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Один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь вредное и калорийное, например фастфуд, если блюдо будет умещаться в суточный калораж. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова в эфире радиостанции Sputnik.

«Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть ее чаще. Если количество калорий, которое вы получаете, больше того, которое вы тратите, соответственно, вес будет прибавляться», — подчеркнула она.

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Казачкова отметила, что тяжелую пищу лучше сочетать с богатыми клетчаткой продуктами. Овощи и зелень способны абсорбировать часть трансжиров, а также помочь переработать блюдо без вреда для здоровья.