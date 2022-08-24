Диетолог Карпенко рекомендовала снизить потребление трансжиров

Диетолог Светлана Карпенко посоветовала избегать трансжиров. В рационе их должно быть минимальное количество, уточнила газета «Петербургский дневник».

Эксперт уточнила, что трансжиры есть в любых продуктах, содержащих растительный и животный жиры. Например, его можно найти в хлебобулочных изделиях, печенье, вафлях, соусах и колбасах.

Также Карпенко посоветовала внимательно читать составы продуктов и уточнила, что трансжиры могут скрывать под названиями «растительные жиры», «гидрогенизированные жиры», «кулинарные жиры».