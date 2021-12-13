Диетолог Караева посоветовала не переставать пить воду при отечности

Главной проблемой при появлении отечности является обезвоживание организма. Об этом заявила диетолог-нутрициолог Ирина Караева журналистам РИА «Новости».

По словам специалиста, во время отеков человек перестает пить простую воду, однако этого делать ни в коем случае нельзя.

«Самая главная ошибка при отеках — это перестать пить воду! Воду пить надо. Часто отеки бывают от обезвоживания организма», — процитировала «Газета.ru» слова врача.

Караева отметила, что при такой проблеме стоит ограничить потребление молочных продуктов, в том числе перестать есть сыр. Кроме того, задерживать воду в организме способен сахар и изделия из пшеничной муки.

«Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев, и вы заметите приятные изменения», — сообщила диетолог.

От избавления от отеков в короткие сроки поможет крепкий сон, два литра воды в день и отказ от вредных продуктов.