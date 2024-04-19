Здоровье 19 апреля 2024, 14:00 Диетолог Карабанов посоветовал употреблять не больше одного стакана газировки в сутки

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В газированных напитках содержится большое количество сахара. В день рекомендуется употреблять не более одного стакана, сообщил диетолог-консультант Алексей Кабанов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, добавленный сахар в продуктах и напитках приводит к эпидемии в России сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и атеросклероза.

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«Сахар можно заменить натуральными сахарозаменителями. Последнее время все больше говорят об инновационных сахарозаменителях, а именно о сладких белках», — добавил диетолог.

Как сообщил сайт kp.ru, к их числу относятся мабинлин, куркулин, миракулин и другие. Кроме того, можно пить газировку без добавленного сахара.