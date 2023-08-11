Здоровье 11 августа 2023, 23:13 Диетолог Капралова рассказала, что авокадо помогает похудеть

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Употребление некоторых продуктов с повышенным содержанием жира может способствовать похудению. Таким мнением поделилась диетолог Мария Капралова, сообщил «ФедералПресс».

Одним из таких продуктов является авокадо. Оно выступает мощным антиоксидантом и помогает выводить из организма токсины, а также снижать уровень холестерина в крови. Также этот плод позволяет бороться с раковыми клетками.

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«Орехи улучшают липидный обмен, что способствует снижению веса. Они хорошо насыщают, что помогает контролировать аппетит, и улучшают пищеварение», — отметила Капралова.