Здоровье 28 августа 2023, 14:31 Диетолог Капралова: гранат поможет очистить организм курильщика от никотина

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Гранат считается лучшим продуктом в борьбе с токсичными для организма веществами, включая никотин. Об этом сообщила диетолог Мария Капралова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также для очищения организма курильщикам рекомендуется есть киви, капусту брокколи и свежую зелень. Кроме того, людям с вредной привычкой стоит добавить в свой рацион цитрусовые.

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Диетолог отметила, что апельсины и лимоны ускоряют обмен веществ, а корень имбиря снижает тягу к курению и способствует очищению организма от токсинов, сообщил «ФедералПресс».