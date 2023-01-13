Здоровье 13 января 2023, 11:02 Диетолог Калинина рассказала, какие продукты поддерживают здоровье глаз Диетолог Калинина: лютеина и зеаксантина, которые нужны глазам, больше всего в шпинате rawpixel

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Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина в разговоре с изданием «Москва 24» перечислила продукты, которые поддерживают здоровье глаз. По словам медика, этому органу, в первую очередь, нужны болгарский перец, петрушка и фисташки.

Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, как отметила специалист, защищают глаза от заболеваний и возрастных изменений.

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«Все они из группы каротиноидов — природных органических пигментов, которые сами по себе не синтезируются в организме. Пополнять их запасы можно только из определенных продуктов или витаминных комплексов», — сказала Калинина.

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Лютеин и зеаксантин также можно найти в шпинате, кресс-салате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе. Кроме того, стоит включить в свой рацион зеленый горошек, фисташки, салат-латук и тыкву.

Тем людям, которые много времени проводят за компьютером, необходимо разбавить свой рацион вышеперечисленными продуктами. Медик напомнила, что экраны излучают синий свет, который повреждает клетки сетчатки глаз, а лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин способны их защитить.