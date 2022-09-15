Диетолог Калиничев посоветовал людям с ожирением отказаться от супов | 360°

Здоровье 15 сентября 2022, 11:45 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Калиничев посоветовал людям с ожирением отказаться от супов Диетолог Калиничев: за счет пустого объема супы дают чувство ложной сытости Unsplash

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru посоветовал людям с ожирением перестать есть супы. По его словам, такая еда не дает чувства насыщения, из-за нее люди объедаются в вечернее время.

Особенно опасными, по словам диетолога, являются острые супы, например такие как Том Ям.

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«Если речь идет про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма», — сообщил Калинчев.

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Он порекомендовал есть супы детям и людям, страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы.

«Их рекомендуют есть с целью улучшения функционирования ЖКТ. Это их основная функция. В первую очередь они нужны детям и страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы», — заключил диетолог.

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