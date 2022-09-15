Диетолог Калиничев посоветовал людям с ожирением отказаться от супов | 360°

Все новости

Происшествия

15 сентября 2022, 12:30

Режим ЧС федерального характера ввели в Приморье

Важное

15 сентября 2022, 12:29

Путин заявил о многовекторном развитии отношений России и Ирана

Реклама

Власть

15 сентября 2022, 12:25

Россия увеличит упавший после пандемии товарооборот с Туркменией

Эксклюзив

15 сентября 2022, 12:19

Путин и Си Цзиньпин наметят ключевые направления для сотрудничества в экономической сфере на полях ШОС

Здоровье

15 сентября 2022, 12:16

Впервые с марта количество новых случаев COVID-19 превысило 55 тысяч

Подмосковье

15 сентября 2022, 12:08

Фермерам Подмосковья напомнили о симптомах бруцеллеза и гриппа птиц

Общество

15 сентября 2022, 12:05

Названа дата похорон главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина

Эксклюзив

15 сентября 2022, 12:03

Политолог объяснил глупость плана ЕС и США давить на страховщиков судов с российской нефтью

Подмосковье

15 сентября 2022, 12:02

Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль показов электротеатра «Станиславский»

Здоровье

15 сентября 2022, 11:45

Диетолог Калиничев посоветовал людям с ожирением отказаться от супов

Диетолог Калиничев: за счет пустого объема супы дают чувство ложной сытости

Читать 360tv в

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru посоветовал людям с ожирением перестать есть супы. По его словам, такая еда не дает чувства насыщения, из-за нее люди объедаются в вечернее время.

Особенно опасными, по словам диетолога, являются острые супы, например такие как Том Ям.

Реклама

«Если речь идет про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма», — сообщил Калинчев.

Реклама

Он порекомендовал есть супы детям и людям, страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы.

«Их рекомендуют есть с целью улучшения функционирования ЖКТ. Это их основная функция. В первую очередь они нужны детям и страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы», — заключил диетолог.

Еда

Продукты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама