Диетолог Калиничев объяснил опасность низкоуглеводного питания

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев посоветовал россиянам, мечтающим похудеть к лету, не переходить на низкоуглеводное питание. Об этом он сообщил Ura.ru.

По словам специалиста, такая диета чревата тем, что килограммы в итоге возвращаются в двукратном размере, а сама система работает разово. Полностью убрать из рациона сладкое и мучное неправильно, считает диетолог.

Человек может сильно набрать в весе после низкоуглеводного питания, так как в итоге он возвращается к своему привычному рациону.

«Нельзя же голодать всю жизнь. Человека хватает примерно на две-четыре недели, там как в организме происходит огромный энергодефицит, а потом худеющий начинает питаться как раньше. Плюс, с возрастом еще добавляются нарушения гормонально-обменного характера. То есть женщине в менопаузе нужно дополнительно заняться гормонами, а некоторым мужчинам скорректировать тестостерон», — резюмировал Калинчев.