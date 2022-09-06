Врач назвал способ избавиться от переедания на ночь | 360°

Все новости

Общество

06 сентября 2022, 22:41

Путин призвал сделать отдых доступным для всех россиян. А куда можно отправиться уже сейчас?

Мир

06 сентября 2022, 22:26

Лиз Трасс обвинили в формировании «кабинета друзей»

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 22:03

Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли

Подмосковье

06 сентября 2022, 22:01

Химки получили 27 новых автобусов

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Здоровье

06 сентября 2022, 12:02

Врач назвал способ избавиться от переедания на ночь

Диетолог Калинчев: полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина

Читать 360tv в

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru заявил, что полдник помогает компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи и спасает от перееданий на ночь.

Медик объяснил, что полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина.

Реклама

«Обычно люди обедают на работе в интервале с 13:00 до 15:00. Рабочий день у большинства до 18:00-19:00. Путь домой занимает один-два часа, далее время для приготовления ужина. За стол обычно садятся не раньше 20:00-21:00. То есть мы имеем временной разрыв семи-восьми часов. При этом полноценно обедать мало у кого получается. Правильный завтрак вообще большая редкость для работающего человека. И полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина и приезжал домой не злой от голода», — объяснил Калинчев.

Реклама

Во время полдника можно съесть булочку и даже бутерброд с мясом, рыбой, сыром и овощами, заключил Калинчев.

Еда

Питание

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама