Врач назвал способ избавиться от переедания на ночь | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 12:02 Поделиться Telegram

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Viber Врач назвал способ избавиться от переедания на ночь Диетолог Калинчев: полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru заявил, что полдник помогает компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи и спасает от перееданий на ночь.

Медик объяснил, что полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина.

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«Обычно люди обедают на работе в интервале с 13:00 до 15:00. Рабочий день у большинства до 18:00-19:00. Путь домой занимает один-два часа, далее время для приготовления ужина. За стол обычно садятся не раньше 20:00-21:00. То есть мы имеем временной разрыв семи-восьми часов. При этом полноценно обедать мало у кого получается. Правильный завтрак вообще большая редкость для работающего человека. И полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина и приезжал домой не злой от голода», — объяснил Калинчев.

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Во время полдника можно съесть булочку и даже бутерброд с мясом, рыбой, сыром и овощами, заключил Калинчев.

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