Диетолог Калинчев заявил, что лук не защищает от гриппа и ОРВИ | 360°

Здоровье 09 сентября 2022, 11:31 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Калинчев заявил, что лук не защищает от гриппа и ОРВИ Диетолог Калинчев: фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru заявил, что фитонциды репчатого лука не способны убить вирусы гриппа и ОРВИ.

«Репчатый лук — это источник фитонцидов, биологически активных веществ, способных подавлять рост и размножение патогенной для растений флоры. Обратите внимание, для растений, не для человека. Для человека их значение сильно переоценено, никакого медицинского применения они не имеют. Вирус гриппа или ОРВИ фитонциды лука убить не могут. Не стоит на это рассчитывать», — сказал Калинчев.

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Медик добавил, что лук и чеснок могут даже навредить организму.

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«С репчатым луком надо быть осторожнее людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) в стадии обострения. При том же рецидиве гастрита лук надо исключить из рациона. И наоборот, злоупотребление репчатым луком может привести к обострению хронического гастрита в стадии ремиссии», — резюмировал эндокринолог.

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