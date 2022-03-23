Диетолог Калинчев рассказал об опасности суши и роллов

Роллы и суши есть можно «на свой страх и риск», поскольку существует опасность заражения паразитами. Об этом Ura.ru рассказал врач — эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев.

Он пояснил, что рыба в японской кухне не обрабатывается термически, а сырая рыба часто бывает инфицирована паразитами.

«То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить, с учетом того, что инфекционистов —паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти „пальцем в небо“», — считает врач.

При этом не все специалисты убеждены в опасности суши, написало РИА ФАН. По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, нейтрализовать опасные микроорганизмы в роллах и суши помогают васаби и имбирь. Однако людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, язвы, гастрит острое противопоказано — им лучше выбирать горячие, обработанные роллы.