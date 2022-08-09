Диетолог Калинчев рассказал, кому стоит отказаться от хлеба и макарон

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев посоветовал людям, имеющим лишний вес, отказаться от пшеничного хлеба и нетвердых сортов пшеницы. По его словам, от этих продуктов можно располнеть еще больше, передала «Вечерняя Москва».

«Дело в том, что такая еда очень быстро переваривается, вызывая выброс инсулина с последующим накоплением жира», — процитировали «Дни.ру» слова Калинчева.

Диетолог отметил, что от лишнего веса и ожирения страдают примерно 60% населения развитых стран. Употребляя подобые продукты, эти люди становятся не только полными, но и менее здоровыми.

Эксперт порекомендовал готовить макароны из твердых сортов пшеницы по инструкции.

«Они должны оставаться твердыми, как бы недоваренными, иначе они ничем уже не будут отличаться от дешевых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Кому такие жесткие макароны понравятся — большой вопрос», — резюмировал Калинчев.