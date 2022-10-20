Диетолог Калинчев рассказал, какие продукты стоит добавить в рацион в холодное время года | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 11:18 Диетолог Калинчев рассказал, какие продукты стоит добавить в рацион в холодное время года Диетолог Калиничев: осенью и зимой нужно есть больше сала и масла unsplash

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с изданием Ura.ru заявил, что зимой и осенью нужно есть каши с добавлением сала и масла. Таким образом тело человека будет дольше ощущать тепло при низких температурах на улице.

Медик объяснил, что чем больше времени человек проводить на свежем воздухе, тем больше калорий ему необходимо.

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«При похолодании возрастает и общая потребность в калориях и происходит перераспределение пропорций внутри БЖУ. Не забываем, энергия нужна на поддержание температуры тела — термогенез», — добавил Калинчев.

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Врач также посоветовал не садиться на жесткие диеты в холодное время года. Он заявил, что урезать калораж можно не более чем на 10% от своей нормы.

По словам медика, больший дефицит калорий уж точно не поможет похудеть, зато может сильно навредить здоровью. Хорошо себя чувствовать и не испытывать голод поможет управляемый энергодефицит.