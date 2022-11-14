14 ноября 2022, 11:01
Диетолог Калинчев рассказал, из-за чего может возникнуть диабет
Диетолог Калинчев: диабет 2-го типа возникает из-за неправильного образа жизни
Диабет делится на два типа: инсулинозависимый и инсулиннезависимый, или иначе диабет первого и второго типа. Об этом RT рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.
В появлении инсулинозависимого диабета важную роль играет генетика. Чаще всего он диагностируется с малого возраста и выявляется в угрожающей жизни ситуации.
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«Диабет 2-го типа — инсулиннезависимый — возникает как осложнение ожирения… Обычно это десятилетия неправильного питания, гиподинамии, нездорового образа жизни», — пояснил медик.
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Если же человек поменяет свой образ жизни, то от диабета второго типа можно избавиться на начальных стадиях его развития.
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