Диетолог Калинчев рассказал, чем вредит питание одними овощами

Некоторые люди в попытках похудеть исключают из своего рациона любые продукты, кроме овощей. Однако такой подход может быть чреват ожирением и сахарным диабетом. Таким мнением поделился врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Об этом сообщило Ura.ru.

Эксперт пояснил, что овощи, по сути, почти не имеют в себе калорий, а состоят в основном из воды и клетчатки. Организм после подобного приема пищи начинает нуждаться в энергии и человек неосознанно тянется к сладкому и мучному, обманывая тем самым организм.

«А калории откуда взять? Без них же нельзя жить, нужна энергия. Из пирожных и конфет? То есть себя обманули, не поели нормально. Классический обед — это сложные углеводы, белок и жиры, условно, растительное масло или животный жир. Иначе мы в итоге мы получаем ожирение и диабет», — пояснил медик.

Специалист отметил, что сейчас в России появляется все больше женщин, которые имеют недостаток веса и при этом избыток жировой массы. Такой тип фигуры возникает, когда человек не питается полноценно, а употребляет лишь клетчатку и углеводы.