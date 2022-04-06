Диетолог Калинчев посоветовал не замораживать мясо после хранения в холодильнике

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что нельзя замораживать мясо спустя несколько дней хранения в холодильнике. По его словам, такие действия могут серьезно повлиять на качество продукта. Об этом написал сайт Ura.ru.

Также врач посоветовал не размораживать мясо в микроволновке.

«Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это не правильно. Будут нарушаться вкусовые качества и количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку. Также страдает качество при быстрой разморозке. Лучше размораживать медленно, не в микроволновке», —сообщил он.

Калиничев добавил, что замороженное мясо не опасно и ничем не отличается от охлажденного, но это работает в том случае, если оно было заморожено правильно и не подвергалось разморозке.

Если же мясо было заморожено не сразу, тогда органолептические качества и состав его будут явно проигрывать охлажденному, резюмировал диетолог.