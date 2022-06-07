Диетолог Калинчев назвал самые вредные для организма продукты

Самые вредные для здоровья человека продукты — это простые углеводы, а также жирная и жареная пища. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Я бы рекомендовал исключить или минимизировать продукты с высоким содержанием простых углеводов. Если употреблять их на постоянной основе, то рано или поздно начнет откладываться жир. А при наличии предрасположенности со временем есть риск получить и сахарный диабет второго типа. Речь про сладкие газированные напитки, сладкие фрукты, ягоды, сухофрукты, изделия из пшеничной муки высшего сорта и так далее», — сказал диетолог.

Жирной и жареной пищей тоже лучше не злоупотреблять. Жирная пища у большинства людей переваривается с трудом, вызывая дискомфорт и проблемы с пищеварением. В рационе лучше сократить количество жирного мяса, фастфуда, чипсов, а также жареной пищи, пропитанной маслом.

«Здоровый человек может есть все, правда, в разумных количествах. А вот больному лучше следить за своим питанием», — заключил врач.