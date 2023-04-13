Здоровье 13 апреля 2023, 17:17 Диетолог Калинчев напомнил, что слишком быстрое похудение приводит к возвращению веса

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Многие люди начали готовиться к пляжному сезону и сбрасывать вес, но слишком стремительное похудение грозит обратным набором. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, многие прибегают к экстремальным методам похудения. Их всех объединяет главное: резкое сокращение углеводов и большое число кардионагрузок. Действуя так, действительно можно сбросить много лишних килограммов, но потом вернется еще больше. Есть и другой побочный эффект.

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«Если человек пытается так худеть ежегодно, то довольно быстро его ждет разочарование: привычный для него способ перестанет работать», — объяснил Алексей Калинчев.

Он посоветовал не бросать похудение, но сделать процесс более здоровым. Пусть этим летом не удастся достичь фигуры мечты, но к следующему результаты будут уже впечатляющими.

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